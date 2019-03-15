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На Алтае закрыли две ледовые переправы

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В Алтайском крае функционируют две ледовые переправы: на реке Обь в Каменском (причал Островная - город Камень-на-Оби) и Шелаболихинском (райцентр Шелаболиха - село Иня) районах, сообщает официальный сайт правительства региона.

 С 15 марта закрыта ледовая переправа на реке Катунь, соединявшая населенные пункты Шульгинка Советского района и Амурский Бийского района. С 14 марта не действует переправа на реке Обь в Калманском районе, соединявшая райцентр Калманка и правый берег реки.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю регулярно проводят освидетельствование ледовых переправ, замеряют толщину льда. По результатам очередной проверки спасатели установили, что передвижение по переправам в Советском и Калманском районах стало небезопасным. Специалисты установили запрещающие знаки.

В ведомстве напоминают: выезд на автомобиле на лед вне оборудованной в соответствии с требованиями безопасности ледовой переправы запрещен законом. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 1000 рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ВЕСТИ22

#Алтайский край #переправы