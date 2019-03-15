На Алтае закрыли две ледовые переправы

В Алтайском крае функционируют две ледовые переправы: на реке Обь в Каменском (причал Островная - город Камень-на-Оби) и Шелаболихинском (райцентр Шелаболиха - село Иня) районах, сообщает официальный сайт правительства региона.
С 15 марта закрыта ледовая переправа на реке Катунь, соединявшая населенные пункты Шульгинка Советского района и Амурский Бийского района. С 14 марта не действует переправа на реке Обь в Калманском районе, соединявшая райцентр Калманка и правый берег реки.
В ведомстве напоминают: выезд на автомобиле на лед вне оборудованной в соответствии с требованиями безопасности ледовой переправы запрещен законом. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 1000 рублей.
От 20 до 25 территорий в крае могут пострадать от паводка