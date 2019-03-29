В алтайском медицинском центре «Ключ в жизнь» прошло экспресс-тестирование на ВИЧ

Новости 17.03.2019 11:31 330

13 марта в реабилитационном центре «Ключ в жизнь» Топчихинского района прошло экспресс-тестирование на ВИЧ резидентов, проходящих реабилитацию по поводу наркотической зависимости.

Мероприятие проведено в соответствии с «Планом мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» и Ассоциации реабилитационных центров «Здоровая Сибирь»» на 2019 год. Было протестировано на ВИЧ 39 человек. Тестирование на ВИЧ сопровождалось до и после тестовым консультированием. Лицам, выявленным с положительного результатом теста на ВИЧ, оказана психологическая поддержка и выданы направления в КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» для стандартного обследования на ВИЧ.

Перед началом процедуры тестирования был проведен видеолекторий «Профилактика ВИЧ-инфекции» с последующим обсуждением. Участники мероприятия проявили заинтересованность и задавали специалисту много вопросов по проблеме ВИЧ-инфекции. В дополнение к полученной информации все получили тематические информационные брошюры «Опасные и безопасные ситуации».