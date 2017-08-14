Рубцовские фирмы начали оплачивать фитнес своим сотрудникам

Новости 17.03.2019 11:00 344

В Государственной Думе хотят обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия фитнесом. Между тем такие примеры оздоровления за счёт работодателей уже есть в Рубцовске. Руководители предприятий «Время» и «Алтайтрансмашсервис» считают затраты на спорт хорошим вложением в людей, сообщают «Вести – Алтай»

«Это заряд бодрости, это энергия, это после трудового дня получить эмоции, которых не хватает в нашей сидячей работе», - рассказала Татьяна Митина, бухгалтер ООО «Время».

По словам сотрудника «Алтайтрансмашсервис» Михаила Перепёлкина, после работы сотрудники предприятия посещают зал для занятий волейболом.

«Мы приходим отдохнуть, поиграть, ходим коллективом, также и семьей приходим», - отмечает Михаил.

Как показало время, затраты на спорт для сотрудников оказались для компаний не такими обременительными. А результат – не только финансовый, меньше больничных, но и производственный. Игра в команде на волейбольной площадке превращается в командную работу на предприятии.