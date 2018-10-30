Директор алтайского предприятия получил срок, не расплатившись за цемент

Новости 17.03.2019 10:32 315

Бывший директор ООО «СФ Алтай-Цемент» признан виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

С августа 2009 до апреля 2012 года ООО «ЗапСибЦемент» поставило предприятию ООО «СФ Алтай-Цемент» цемент, принадлежащий предприятию Кемеровской области ООО «Топкинский Цемент» на сумму более 294 миллионов рублей. Имея финансовую возможность рассчитаться за отгруженный товар полностью, директор общества организовал преступную схему, согласно которой были изготовлены фиктивные документы о якобы задолженности контрагентов перед его фирмой за проданный товар. Кроме того, желая избежать материальной ответственности, он досрочно прекратил свои полномочия, формально возложив их на другого члена общества. В результате ООО «ЗапСибЦемент» утратило возможность реального взыскания задолженности, чем был причинен имущественный ущерб ООО «Топкинский Цемент» в особо крупном размере на сумму более 26 миллионов рублей.

Во время предварительного следствия предприниматель отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, судом был удовлетворен гражданский иск ООО «Топкинский Цемент» и с осужденного взыскана сумма в размере 26 миллионов 649 тысяч рублей.