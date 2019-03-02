«Спасай интернет – спасай Россию»: в Новосибирске прошел пикет против изоляции русского сегмента сети

Новости 17.03.2019 9:00 343

Пикет за свободу интернета прошел в Новосибирске, сообщает «Тайга.инфо». Демонстранты выступили против закона об изоляции российского сегмента сети.

Пикет прошел в сквере на улице Орджоникидзе 16 марта. В нем приняли участие около 40 человек. Акцию организовало региональное отделение Либертарианской партии. На пикете были замечены также представители «Яблока» и «Левого фронта».

Напомним, красноярский сенатор Андрей Клишас, член Совфеда Людмила Бокова и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой подготовили законопроект, который позволит властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Авторы предложили создать инфраструктуру, которая позволит российскому сегменту сети работать в изоляции, чтобы противодействовать «агрессивному характеру принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Затраты проекта оценили в 20 млрд рублей.