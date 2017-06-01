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Алтайские депутаты намерены сделать предпоследний шаг на пути к полному запрету вейпов

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28 марта в Алтайском Заксобрании пройдут слушания по проекту регионального закона «Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина».

В слушаниях примут участие депутаты АКЗС и Госдумы, министры образования и здравоохранения, управления Роспотребнадзора и молодежного парламента края - всего около 100 человек, сообщает пресс-служба ЗакСа.

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Напомним, законопроект, ограничивающий продажу несовершеннолетним жителям края электронных сигарет, вейпов и их компонентов, депутаты АКЗС поддержали в первом чтении на сессии в ноябре 2018 года. Готовясь к рассмотрению проекта во втором чтении, разработчики - комитет по здравоохранению и науке - собрали и проанализировали предложения всех сторон. В феврале законопроект обсудили на заседании совета по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при АКЗС.

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Скорее всего, законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, во втором окончательном чтении рассмотрят уже в апреле.

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Автор: Политсиб.ру