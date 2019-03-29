СМИ: советник губернатора Усса задержан по подозрению в мошенничестве

Новости 16.03.2019 18:00 455

Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров задержан по подозрению в мошенничестве, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в правоохранительных органах.

Информацию о задержании подтвердил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров, являющийся отцом задержанного. "Пока не понятно, что происходит. Я еще его не видел, узнал от адвоката о задержании. Судя по всему, речь идет о деле, где не была оказана часть услуг на небольшую сумму совсем. Надеюсь, все будет хорошо", - сообщил агентству Натаров.

Между тем по информации источников, в Москве в аэропорту "Шереметьево" задержан бухгалтер регионального отделения ЛДПР, а сотрудники ФСБ проводят обыски в краевом отделении партии.

Антон Натаров был назначен помощником губернатора в октябре 2017 года в возрасте 27 лет. В 2011-2012 годах работал в департаменте бюджетной политики министерства финансов России. C 2014 года он работал в администрации Красноярского края в управлении общественных связей. В 2015-2016 годах занимал пост замминистра инноваций.