Цифры и факты. Насколько Алтайский край готов к старту посевной кампании?

Новости 16.03.2019 16:42 523

В Алтайском крае примерно за месяц до начала посевной кампании, закуплено 30% необходимых удобрений и 50% топлива. Такие цифры были озвучены на заседании правительства РФ, посвященном готовности к весенне-полевым работам.

По состоянию на середину марта в хозяйствах Алтайского края имеется 35 тысяч тонн дизельного топлива (38%) и семь тысяч тонн автобензина (47%). Еще необходимо докупить ГСМ на сумму 3,4 млрд рублей (50 тысяч тонн дизельного топлива и восемь тысяч тонн бензина), уточняет офсайт региона.

Посевная площадь в регионе в этом году составит 5,3 млн гектаров - на 130 тысяч гектаров больше, чем в 2018 году. Яровой сев запланировано провести на площади 4,6 млн гектаров. Планируется увеличить площадь посевов под те культуры, которые ориентированы на экспорт. В частности рапс, сою и подсолнечник.

Посевная в отдельных районах Алтайского края подорожала в два раза Новости 06.06.2018 23:19 227

Как уже сообщалось, алтайские сельхозтоваропроизводители в феврале получили первый транш федеральных и краевых субсидий. На сегодняшний день освоено 355 млн рублей. В соответствии с планом, утвержденным Минсельхозом России, в марте будет освоено более 450 млн рублей.

Тем временем в крае проведена заявочная кампания в Росагролизинг на 180 единиц техники на сумму почти 1 млрд рублей. Готовность техники к посевным работам, включая тракторный парк, соответствует уровню прошлого года и, по оперативным данным, составляет 90%.

Напомним, в июне 2018 года в Алтайском крае объявили режим ЧС из-за сложностей с посевной кампанией. Работы на полях отставали от графика, что ставило под угрозу получения урожая.