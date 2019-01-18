Чиновники, дружинники и полиция вновь вышли на борьбу с уличной торговлей в Барнауле

В Барнауле прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли на улице Малая Попова. По итогам мероприятия было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба мэрии.
Участие в рейде приняли специалисты комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Ленинского района и Управления ветеринарной службы по Алтайскому краю, сотрудники полиции, а также народные дружинники.
На нарушителей составили протокол
По слова председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Ленинского района Татьяны Емельяновой, чиновникам поступают многочисленные обращения от жителей, которые жалуются на то, что несанкционированная торговля мешает пешеходам и владельцам автомобилей. Кроме того, жители окрестных домов жалуются на шум, кучи коробок и мусор, которые остаются к концу дня прямо посреди улицы.
"Интересно, что несмотря на откровенную антисанитарию, покупателей не пугают ни дворники, отдалбливающие лед у «прилавков», ни даже расположенная рядом контейнерная площадка с мусором, не говоря уже об отсутствии у продавцов документов на продукцию и санитарных книжек", - отметила Емельянова.
Любопытно, что выписанными протоколами о нарушениях чиновники не ограничились. Вторым этапом рейда стала акция по очистке улицы от ящиков, коробок, металлических конструкций, оставленных торговцами. Как итог - было вывезено две машины мусора.