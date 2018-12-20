Виктор Томенко утвердил совет по стратегическому развитию и нацпроектам

Новости 16.03.2019 13:30 579

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко определил персональный состав совета при главе региона. Новый орган будет отвечать за стратегическое развитие и нацпроекты. Распоряжение выложено на офсайте правительства края. За день до этого Томенко подписал указ "О проектной деятельности в Алтайском крае".

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В совет вошли несколько министров, заместителей губернатора, глав городов, представителей общественности, вузов и др. Всего - 28 человек. Среди чиновников - министр экономического развития Павел Дитятев, врио министра финансов Данил Ситников, заместители губернатора Денис Губин, Ирина Долгова, Иван Кибардин, Александр Лукьянов, Виталий Снесарь, Игорь Степаненко.

Нашлось место в совете председателю АКЗС Александру Романенко, врио ректора АлтГУ Сергею Бочарову, руководителю регисполкома ОНФ в Алтайском крае Сергею Войтюку, председателю ОПАК Льву Коршунову и др. Кроме того, в списке фигурируют главы Барнаула, Бийска, Заринска и Новоалтайска.

При этом в состав президиума совета вошли 11 человек, включая губернатора.