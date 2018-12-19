«Партия роста» выдвинет собственного кандидата в мэры Новосибирска

Новости 16.03.2019 12:25 460

Бизнесмен Сергей Проничев может выдвинуться в мэры Новосибирска от "Партии роста". Его связывают с холдингом "Мой коммунальный стандарт", управляющим частью жилых домов в городе, пишет РБК.

Сергей Проничев — основатель уже закрытого «Сибирского бальзама», производившего крепкий алкоголь. В декабре 2016 года он стал владельцем сразу нескольких управляющих компаний: «РЭУ №2 участок 75», «РЭУ №2 участок 95» и «РЭУ №2 участок 94». Проничев некоторое время был в наблюдательном совете ассоциации «ЖКХ. Контроль-Новосибирск».

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Выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года. Пока о желании баллотироваться объявили депутат заксобрания от ЛДПР Дарья Украинцева, бизнесмен, координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко и владелец бренда мужской одежды, ЛГБТ-активист Булат Барантаев.

Кроме того региональное отделение ЛДПР, не поддержавшее Украинцеву, предложило рассмотреть выдвижение депутата горсовета Евгения Лебедева или помощницы федерального парламентария Дмитрия Савельева Натальи Красовской.

Действующий мэр Анатолий Локоть уже заручился поддержкой губернатора Андрея Травникова.