Мужчину, угрожавшего взорвать многоквартирный дом, задержали в алтайском селе

Новости 16.03.2019 11:55 476

Эвакуацию жителей многоквартирного дома пришлось провести в селе Онгудай Республики Алтай из-за угрозы одного из жильцов взорвать газовый баллон. Об этом сообщает региональное МВД.

В дежурную часть полиции от жительницы поступило сообщение о том, что квартире 87-летней соседки ее 33-летний внук устроил дебош. В ответ на требование правоохранителей открыть дверь мужчина стал угрожать, что взорвет дом и в подтверждение своих слов перерезал шланг газовой плиты. В связи с этим полицейские приняли решение об экстренной эвакуации жителей из 24-квартирного дома".

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По данным ведомства, пенсионерка, воспользовавшись моментом, когда ее внук отвлекся, смогла открыть дверь и выбежать в подъезд. Войдя в квартиру, сотрудники полиции увидели мужчину с зажигалкой в руке. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

Свой поступок правонарушитель попытался оправдать состоянием алкогольного опьянения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.