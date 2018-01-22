Власти Алтайского края к 2020 году пообещали поднять уровень газификации региона до 17%

Новости 16.03.2019 10:57 422

730 млн рублей направят на газификацию населенных пунктов Алтайского края в 2019 году. Планируется ввести в эксплуатацию 120 км газовых сетей, тем самым подключить к газу около 4400 домовладений и 20 котельных. Об этом со ссылкой на регионального министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева пишет "АиФ-Алтай".

По словам Гилева, с 2015 года достигнуто увеличение потребления природного газа на 15%. Уровень газификации домовладений за этот период вырос на 3%. К 2020 году запланировано увеличение объема потребления природного газа до 785 млн куб. м в год и уровня газификации территории края до 17,2%.

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Министр пояснил, что в 2019 году будут продолжены работы на территории 11 муниципалитетов: в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, а также в Бийском, Калманском, Первомайском, Павловском, Советском, Смоленском, Тальменском, Троицком районах.

Стратегия газификации населенных пунктов, по словам Ивана Гилева, в последние годы существенно изменилась. Раньше газифицированным считался населенный пункт, в котором газопровод доведен до границ. В результате только в 12 из 76 газифицированных населенных пунктов построены распределительные газовые сети по всему селу. Сейчас задача заключается в стопроцентной газификации населенного пункта, то есть каждой его улицы.

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Всего с начала газификации Алтайского края в 1995 году построено почти 5 тысяч километров газопроводов, переведено на природный газ почти 130 тысяч квартир и домовладений, более 1,5 тысяч котельных различной мощности и форм собственности. На сегодня в той или иной степени газифицировано 80 населенных пунктов, расположенных на территории четырех городов и 12 районов края. За весь период реализации программ на газификацию края направлено 19,6 млрд рублей.