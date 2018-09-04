Барнаул впервые в истории примет Кубок мира по гребле

Новости 16.03.2019 10:28 409

Накануне стало известно, что в мае 2021 года Барнаул примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение принято на заседании Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) в Пекине, сообщает офсайт правительства Алтайского края.

Презентацию барнаульского гребного канала, который состязался с пятью конкурентами за право проведения международных соревнований, наиболее высоко оценила комиссия ICF. Формат предстоящих соревнований еще будут уточнять, но уже известно, что наряду с каноэ-спринтом будет присутствовать паралимпийская дисциплина - параканоэ, сообщают в Министерстве спорта Алтайского края.

Напомним, первым крупным международным стартом на Барнаульском гребном канале стал Кубок чемпионов, который состоялся в сентябре 2018 года. На эти соревнования в Барнаул приезжали звезды мировой гребли из 24 стран.