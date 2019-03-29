В Рубцовске прошла встреча по профилактике ВИЧ-инфекции

Новости 16.03.2019 11:20 461

12 марта помощник врача-эпидемиолога Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, филиал в Рубцовске Бажан А.В. провел видеолекторий на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции в подростковой среде» для учащихся средней школы №10 Рубцовска.

Школьники приняли активное участие в интерактивном опросе «Пройди тест на ВИЧ». В ходе встречи они узнали о таких понятиях как ВИЧ, СПИД, ВИЧ-инфекция, о том, как ВИЧ воздействует на иммунную систему человека, особенности вируса. Так же была представлена информация о складывающейся эпидситуации по ВИЧ-инфекции на территории России, Алтайского края, города Рубцовска. Всего охвачено обучением 45 учащихся.