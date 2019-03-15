Топило всегда. Власти Барнаула рассказали о начавшемся в городе паводке

Новости 16.03.2019 9:30 496

Несколько частных домов в Центральном районе Барнаула на улице Правый берег пруда начало топить талыми водами. Вода в домах поднялась на 8-10 см от пола. Между тем администрация города уверяет, что сделала все возможное для предотвращения худшего сценария.

Как пояснил первый замглавы администрации Центрального района Анатолий Панченко, территория улиц Правый берег пруда и Мамонтова в последние четыре года подтопляется грунтовыми водами, уровень которых в этом районе города остается высоким практически круглый год.

По согласованию с жителями для домов, которые постоянно подтапливает, приобрели глубинные насосы, чтобы они в любое время могли откачивать воду. При этом через органы соцзащиты жильцам оказывают материальную помощь для оплаты расходов за электроэнергию, вызванных работой водооткачивающей техники.

"Мероприятия, проведенные в этом году на реке Барнаулке, позволили снизить уровень в районе станции Ползуново, в микрорайоне Кирова. Здесь уровень пока не снижается", - добавил Панченко.

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Для улучшения ситуации в 2019 году будут проведены работы по увеличению пропускной способности проходящих здесь водоотводных труб. Существующие трубы диаметром 150-200 мм планируется заменить на большие по диаметру - 300-500 мм, которые будут функционировать круглый год.

Также планируется углубить водоотводную траншею, которая проходит вдоль улицы Правый берег пруда, по улице Челюскинцев к реке Барнаулке. Рассматривается возможность устройства греющего кабеля для предотвращения замерзания воды в трубах.

В рамках противопаводковых мероприятий в этом районе вывозили снег с подтопляемых участков. Также проведена работа по выявлению фактов самовольного захвата земельных участков, по которым проходит система водоотведения. Выявлено два случая, когда жители засыпали водоотводные траншеи, заняли их постройками. Лотки расчистили, собственникам выдали предписания.

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По словам Анатолия Панченко, одной из причин, по которым грунтовые воды выступают внутри жилых помещений, является установка собственниками артезианских скважин в периметре дома. Работающие как насос, они вытягивают воду к поверхности.