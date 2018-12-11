Плюс шесть к здоровью. В Алтайском крае появятся новые поликлиники по нацпроекту

Новости 15.03.2019 18:22 464

В Алтайском крае в ближайшие годы построят шесть новых поликлиник. Две из них возведут в Барнауле, еще 4 - в районных центрах, сообщает офсайт региона.

Строительство поликлиник в Барнауле (в квартале 2002а) и в четырех центральных районных больницах - в селах Алтайское, Ребриха, Советское, Смоленское, Мамонтово - запланировано в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», являющегося региональной составляющей нацпроекта «Здравоохранение».

В селе Алтайское уже начали строительство поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. Сейчас на объекте возводят цокольный этаж. Цена госконтракта - 178,6 млн рублей. Работы должны завершить в октябре 2020 года.

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По словам главврача Алтайской ЦРБ Анатолия Костылева, в новом здании разместятся женская консультация, детское и взрослое отделения. Планируется оснастить поликлинику современным медицинским оборудованием, а также создать «Открытую регистратуру». Здание, в котором раньше располагалась поликлиника ЦРБ, признано аварийным, и сейчас ее подразделения временно находятся в лечебных корпусах.

Также в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» приобретут три модульных фельдшерско-акушерских пункта, заменят 20 фельдшерско-акушерских пунктов в селах с населением от 100 до 2000 человек. В 2020 году запланировано приобретение шести мобильных ФАПов и восьми мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сел с численностью населения до 100 человек.

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Проект предполагает также увеличение числа вылетов санавиации за счет дополнительных средств федерального и краевого бюджетов. В 2019 году на эти цели выделят порядка 97 млн рублей из федерального бюджета и 16,55 млн рублей - из краевого бюджета.