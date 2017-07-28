Кемеровская сеть намерена обанкротить крупного производителя бытовой химии на Алтае

Новости 15.03.2019 17:50 599

Конкурсный управляющий ООО "Система Чибис" (торговая сеть Кемеровской области) Анна Белоцерковская разместила в едином федеральном реестре сведений о банкротстве уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании банкротом барнаульского ООО "Ренессанс Косметик" (производитель бытовой химии и косметики).

Причины планируемого обращения в суд не раскрываются. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление о банкротстве пока не направлено в арбитраж. При этом ранее компании дважды "выясняли отношения" в судах, но каждый раз истцом выступал "Ренессанс Косметик", уточняет "Интерфакс-Сибирь".

Первый раз в 2016 году "Ренессанс Косметик" настаивал на взыскании с кемеровской компании более 4,4 млн рублей долга по договору производства продукции, которая была выпущена на барнаульском предприятии и поставлена контрагенту в 2015 году. В процессе рассмотрения дела заявитель снизил сумму иска до 3,9 млн рублей, стороны заключили мировое соглашение с утверждением графика оплаты долга, который компания "Система Чибис" должна была погасить до 15 октября 2016 года.

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Второй иск с требованием взыскать с кемеровского контрагента более 2 млн рублей долга "Ренессанс Косметик" направил в суд в августе 2017 года, когда ответчик уже был в процедуре банкротства, и арбитраж оставил иск без рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 28 ноября 2016 года в отношении ООО "Система Чибис" введена процедура наблюдения. Позже, в марте 2017 года, суд признал фирму банкротом и открыл процедуру конкурсного производства.

Как сообщалось, фактически ООО "Система Чибис" прекратило деятельность в конце 2016 года. Помещения, где ранее располагалась торгсеть, позже заняли ритейлеры "Мария-Ра" и "Магнит". Ранее кузбасская торгсеть объединяла более 30 магазинов на территории Кемеровской области.

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ООО "Ренессанс Косметик" создано в Барнауле в 1999 году, является одним из крупных производителей бытовой химии и косметических средств в России. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году (последние данные) компания более чем вдвое увеличила чистую прибыль - до 27,5 млн рублей, выручка составила 886 млн рублей, налогов производитель заплатил 39,4 млн рублей.