«Депутат Евгений Корчагин» угрожал взорвать мэрию Бийска

Сообщения о "минировании" зданий в Бийске продолжаются. 15 марта в городе вновь проводилась эвакуации в мэрии. Примечательно, что на этот раз "террорист" назвал свои имя. Он представился депутатом местной гордумы Евгением Корчагиным.
На адрес городской администрации по электронной почте поступило письмо, в котором сообщалось о заложенном взрывном устройстве. Неизвестный злоумышленник от имени депутата заявил о намерении совершить террористический акт в здании. Для правдоподобности под подписью были приведены личные данные Евгения Корчагина, которые обычному человеку не так просто раздобыть, пишет "Бийский рабочий".
В здании мэрии на ул. Гоголя, 48 сейчас работают полицейские
В администрации Бийска после поступления письма, как и полагается, была проведена эвакуация. Представители правоохранительных органов осмотрели помещения, взрывного устройства не нашли, поэтому вскоре чиновники продолжили свою работу.