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«Депутат Евгений Корчагин» угрожал взорвать мэрию Бийска

Новости
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Сообщения о "минировании" зданий в Бийске продолжаются. 15 марта в городе вновь проводилась эвакуации в мэрии. Примечательно, что на этот раз "террорист" назвал свои имя. Он представился депутатом местной гордумы Евгением Корчагиным.

На адрес городской администрации по электронной почте поступило письмо, в котором сообщалось о заложенном взрывном устройстве. Неизвестный злоумышленник от имени депутата заявил о намерении совершить террористический акт в здании. Для правдоподобности под подписью были приведены личные данные Евгения Корчагина, которые обычному человеку не так просто раздобыть, пишет "Бийский рабочий".

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В администрации Бийска после поступления письма, как и полагается, была проведена эвакуация. Представители правоохранительных органов осмотрели помещения, взрывного устройства не нашли, поэтому вскоре чиновники продолжили свою работу.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Сергей Кулыгин, Бийский рабочий