Шаг к сотрудничеству: техника профессионалов для алтайских аграриев

Новости 18.03.2019 10:40 375

В последние дни зимы в рамках программы «Один день на РСМ» группа сибирских аграриев посетила производственные площадки Ростсельмаш в г. Ростове-на-Дону. Гостями одного из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники стали руководители и ведущие специалисты сельхозпредприятий из десяти районов Алтайского края. Поездка была организована официальным дилером Ростсельмаш - компанией «Агротрак».

Программа «Один день на РСМ» отпразднует в следующем году 10-летний юбилей. За это время тысячи заинтересованных специалистов-аграриев из России и стран ближнего и дальнего зарубежья смогли лично познакомиться с процессом производства современной высокотехнологичной сельскохозяйственной техники.

В рамках мероприятия участники посетили ключевые объекты производства: прессово-раскройный комплекс, главный сборочный конвейер, цех сборки тракторов, центральный логистический комплекс, академию компании. Помимо производственных площадок аграрии познакомились с экспонатами экспокомплекса сельскохозяйственной техники, увидели новые модели, которые только проходят испытания, а также смогли лично протестировать некоторые модели тракторов и комбайнов.

Особый интерес у аграриев вызвала встреча с ведущими специалистами предприятия – конструкторами, сервисными специалистами, руководителями товарных групп.

«Программа была очень насыщенная, от поездки осталось много приятных впечатлений. Я не первый раз на Ростсельмаш, уже участвовал в этой акции в 2014 году. Мне было интересно увидеть, как развивается предприятие, какие изменения произошли за пять лет. Видно, что компания идет в ногу со временем, производство модернизируется, применяются самые современные технологии», - отметил глава КФХ из Родинского района Иван Курбатов.

«Мы уже долгое время работаем на агротехнике Ростсельмаш. Во время экскурсии были представлены новинки производства, я с удовольствием познакомился с усовершенствованными моделями техники, узнал их технические характеристики, стоимость. В скором времени планируем обновить свой агропарк, поэтому очень заинтересованы в приобретении современных качественных машин», - добавил председатель СХА «Добровольский» Суетского района Владимир Ремпель.

«Мероприятие прошло замечательно: мы оценили производственные мощности и систему контроля качества, пообщались со специалистами, которые детально рассказали нам о процессе создания агромашин. На встрече мы не только задали интересующие вопросы, но и поделились своими идеями. Я уверен, диалог «производитель - конечный потребитель» состоялся», - рассказал глава КФХ из Немецкого национального района Александр Майер.

В завершении все участники отметили, что «Один день на РСМ» – это отличная возможность увидеть процесс создания современных агромашин, оценить уровень применяемых технологий и сделать правильный выбор.