На выходных в Алтайском крае резко изменится погода

Новости 15.03.2019 17:17 478

Алтайский гидрометеоцентр анонсирует с 16 по 18 марта в крае дождь, мокрый снег, метель, на дорогах сильную гололедицу, понижение температуры.

16 марта, в крае и Барнауле облачно, на большей части территории края осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, в предгорьях местами сильные осадки, метель, гололедные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с., местами порывы до 13-18 м/с. Температура в крае ночью - 3…+ 2°С, днем - 3…+ 2°С, похолодание в течение дня, в Барнауле ночью и днем около 0 °С, с похолоданием к концу дня.

17 марта, в крае и Барнауле облачно, на большей части территории края снег, местами метель, на дорогах сильная гололедица, в Барнауле временами снег, метель. Ветер западный 5-10 м/с., ночью порывы до 15 м/с. Температура в крае ночью - 6…- 11°С, днем 0… - 5°С, в Барнауле ночью - 7…- 9°С, днем - 2…- 4°С.

18 марта, в крае и Барнауле переменная облачность, ночью местами снег, днем без осадков, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман, в Барнауле без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура в крае ночью - 12…- 17°С, в западных районах до - 23°С, днем - 2…- 7°С, в Барнауле ночью - 15…- 17°С, днем - 2…- 4 °С.