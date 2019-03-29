Как барнаульцы встретили военный эшелон из Сирии. Фоторепортаж

Новости 15.03.2019 16:19 645

15 марта в Барнаул прибыл военный эшелон из 20 вагонов. Он представляет собой экспозицию, в которой выставлены военные трофеи, изъятые у боевиков в Сирии. Эшелон пробыл в городе несколько часов. Почти два часа на первом пути железнодорожного вокзала состав был открыт для посещения всех желающих. Экскурсии провели военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии.

В экспозиции был танк советского производства Т-55МВ, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, огнестрельное оружие. В одном из вагонов была развернута выставка работ военных художников и фотографов.

Кроме того, артисты концертной бригады Центрального дома Российской армии имени Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской армии, ансамбля песни и пляски ЦВО выступили на специально оборудованной платформе-сцене перед жителями Барнаула.

Передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» сделает остановки в 18 городах Центрального военного округа. Поезд пройдет более 28 тысяч километров и финиширует 27 апреля - в день независимости Сирии.