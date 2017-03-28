Прокуратура подтвердила, что власти Заринска неэффективно используют городскую собственность

Новости 15.03.2019 15:47 902

Прокурор Заринска внес администрации города представление о необходимости эффективно использовать муниципальную собственность, сообщает пресс-служба ЛДПР.

Началось все с обращения активиста Дмитрия Мякишева в администрацию Заринска в 2017 году. Он письменно попросил выделить муниципальное нежилое помещение для работы штаба ЛДПР. Глава города Иван Терешкин ответил отказом с формулировкой «все пустующие помещения планируется использовать для муниципальных нужд». По словам властей, помещение № 4 по адресу ул. Металлургов, 6/2 будет передано для бухгалтерии, но оно законсервировано до сих пор - в общей сложности уже более 5 лет. По подсчетам Мякишева, городскому бюджету нанесен ущерб в размере 3 млн рублей. Дефицит бюджета города при этом составляет 27 млн рублей.

Депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова обратилась по этому поводу в краевую прокуратуру.

«Это уже не первая ситуация, когда муниципальные помещения в Заринске не используются должным образом. Жилой фонд власти должны отдать нуждающимся людям, которые годами стоят в очереди на метры. Нежилой – сдавать в аренду и пополнять городской кошелек», - сказала депутат ЛДПР Евгения Боровикова.

Она получила ответ, в котором сказано, что помещение действительно не арендуется, не включено в прогнозный план приватизации и в перечень муниципального имущества для поддержки малого и среднего бизнеса. Нарушение законодательства нашли и при использовании других муниципальных помещений.

«Подобное бездействие администрации влечет непоступление денежных средств в бюджет муниципального образования, а также дополнительные затраты на содержание помещений», - говорится в ответе прокуратуры.