Прокуратура подтвердила, что власти Заринска неэффективно используют городскую собственность

Прокурор Заринска внес администрации города представление о необходимости эффективно использовать муниципальную собственность, сообщает пресс-служба ЛДПР.
Депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова обратилась по этому поводу в краевую прокуратуру.
«Это уже не первая ситуация, когда муниципальные помещения в Заринске не используются должным образом. Жилой фонд власти должны отдать нуждающимся людям, которые годами стоят в очереди на метры. Нежилой – сдавать в аренду и пополнять городской кошелек», - сказала депутат ЛДПР Евгения Боровикова.
Она получила ответ, в котором сказано, что помещение действительно не арендуется, не включено в прогнозный план приватизации и в перечень муниципального имущества для поддержки малого и среднего бизнеса. Нарушение законодательства нашли и при использовании других муниципальных помещений.
«Подобное бездействие администрации влечет непоступление денежных средств в бюджет муниципального образования, а также дополнительные затраты на содержание помещений», - говорится в ответе прокуратуры.