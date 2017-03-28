О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Прокуратура подтвердила, что власти Заринска неэффективно используют городскую собственность

Новости
902
0

Прокурор Заринска внес администрации города представление о необходимости эффективно использовать муниципальную собственность, сообщает пресс-служба ЛДПР.

Началось все с обращения активиста Дмитрия Мякишева в администрацию Заринска  в 2017 году. Он письменно попросил  выделить муниципальное нежилое помещение для работы штаба ЛДПР. Глава города Иван Терешкин  ответил отказом  с формулировкой «все пустующие  помещения планируется использовать для муниципальных нужд». По словам властей, помещение № 4 по адресу ул. Металлургов, 6/2 будет передано для бухгалтерии, но оно законсервировано  до сих пор - в общей сложности  уже более 5 лет. По подсчетам Мякишева, городскому бюджету нанесен ущерб в размере 3 млн рублей. Дефицит бюджета города при этом составляет 27 млн рублей.

Депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова обратилась по этому поводу в краевую прокуратуру.

«Это уже не первая ситуация,  когда муниципальные  помещения в Заринске не используются  должным образом. Жилой фонд власти  должны отдать нуждающимся людям, которые годами стоят в очереди на метры. Нежилой – сдавать в аренду и пополнять городской кошелек», - сказала депутат ЛДПР Евгения Боровикова.

Она получила ответ, в котором сказано, что помещение действительно  не арендуется,  не включено в прогнозный план приватизации и в перечень муниципального имущества для поддержки малого и среднего бизнеса. Нарушение законодательства нашли и при использовании других муниципальных помещений.

«Подобное бездействие администрации влечет непоступление денежных средств в бюджет муниципального образования, а также дополнительные затраты на содержание помещений», - говорится в ответе прокуратуры.

Барнаульская прокуратура внесла представление Сергею Дугину

Барнаульская прокуратура внесла представление Сергею Дугину

Новости

157

Автор: Политсиб.ру

Фото: ГТРК Алтай

#Алтайский край #Заринск