КПРФ нашла деньги на памятник Сталину в Новосибирске

Новости 15.03.2019 15:15 353

Художественный совет Новосибирска утвердил установку памятника Сталину на территории обкома КПРФ. Это было компромиссное предложение властей местным активистам, которые на протяжении нескольких лет просили разместить бюст на центральных площадках города. В итоге памятник установят к 9 мая 2019 года у здания обкома на улице Большевистская,29.

«Установка бюста обойдется в 1,5 миллиона рублей, треть из этой суммы пожертвования, собранные инициативной группой. Новосибирский обком КПРФ взял на себя обязанности по подготовке территории, где установят памятник», - сообщили в пресс-службе партии.

По словам второго секретаря обкома Рената Сулейманова, КПРФ заменит забор, озеленит территорию, установит освещение и видеонаблюдение. Будут проработаны способы защиты от возможных актов вандализма. По бокам от бюста появятся гранитные таблички: одна с цитатой Сталина, другая с отрывком из стихотворения, написанного, в ответ на произведение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина», опубликованное в 1961 году.