КПРФ нашла деньги на памятник Сталину в Новосибирске

Художественный совет Новосибирска утвердил установку памятника Сталину на территории обкома КПРФ. Это было компромиссное предложение властей местным активистам, которые на протяжении нескольких лет просили разместить бюст на центральных площадках города. В итоге памятник установят к 9 мая 2019 года у здания обкома на улице Большевистская,29.
«Установка бюста обойдется в 1,5 миллиона рублей, треть из этой суммы пожертвования, собранные инициативной группой. Новосибирский обком КПРФ взял на себя обязанности по подготовке территории, где установят памятник», - сообщили в пресс-службе партии.