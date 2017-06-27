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КПРФ нашла деньги на памятник Сталину в Новосибирске

Новости
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Художественный совет Новосибирска утвердил установку памятника Сталину на территории обкома КПРФ. Это было компромиссное предложение властей местным активистам, которые на протяжении нескольких лет просили разместить бюст на центральных площадках города. В итоге памятник установят к 9 мая 2019 года у здания обкома на улице Большевистская,29.

«Установка бюста обойдется в 1,5 миллиона рублей, треть из этой суммы пожертвования, собранные инициативной группой. Новосибирский обком КПРФ взял на себя обязанности по подготовке территории, где установят памятник», - сообщили в пресс-службе партии.

По словам второго секретаря обкома Рената Сулейманова, КПРФ заменит забор, озеленит территорию, установит освещение и видеонаблюдение. Будут проработаны способы защиты от возможных актов вандализма. По бокам от бюста появятся гранитные таблички: одна с цитатой Сталина, другая с отрывком из стихотворения, написанного, в ответ на произведение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина», опубликованное в 1961 году.
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Новости

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Sib.fm

#Новосибирск #памятник Сталину