Жильцов барнаульской трехэтажки заставляют отапливать нежилое помещение

Новости 15.03.2019 14:47 499

Жильцов барнаульской трехэтажки заставляют отапливать нежилое помещение. Об этом рассказала газета «Московский комсомолец на Алтае».

Помещение бывшего магазина, расположенного в трехэтажном доме в Барнауле, давно пустует. Чтобы не платить за отопление, его владелец регулярно приносит в управляющие компании, которые меняются с завидной регулярностью, справки о том, что он не будет платить за тепло, так как здесь даже нет батарей. В итоге 150 квадратных метров были исключены из общей отапливаемой площади.

«Но помещение все равно обогревается бойлерной и стояками, находящимися под полом. Это почему-то никто не учитывает», - возмущается заместитель председателя Совета дома Валентин Ханович.

Он рассказал, что в первый раз предприниматель принес справку в 2012 году и перестал платить. Жильцы дома тогда обратились с жалобой в комитет по жилищному хозяйству городской администрации, и там сочли эти действия незаконными. Чиновники обязали УК вернуть собственникам переплаченные за тепло деньги.

В 2014 году дом вновь сменил управляющую компанию. Владелец неработающего магазина опять принес справку об отсутствии радиаторов отопления. Об этом жильцы дома узнали, когда увидели выросшие суммы за тепло в своих платежках и пошли с жалобой в прокуратуру. Надзорное ведомство тогда встало на их сторону, аргументируя решение тем, что в нежилом помещении хоть и нет батарей, но обогревается за счет общедомовой системой отопления.

В 2016 году ситуация повторилась. Трехэтажку, в которой живут в основном пенсионеры, опять передали на обслуживание новой управляющей компании. Хозяин магазина снова пришел с заявлением об отмене платы за тепло в нежилом помещении. На этот раз, рассказывают жильцы, он приложил некий акт от генерирующей компании, в котором сказано, что в холодное время года для обогрева он включает электрический теплый пол.

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«На документе нет ни печати, ни порядкового номера. Никто не проверил, как на самом деле обогревается магазина. Может быть, пол теплый не от электронагревателя, а от тепловых сетей?» - недоумевают местные жители.

В конце 2018 года они вновь обратились в городскую прокуратуру, но на этот раз получили прямо противоположный ответ. Ведомство посчитало, что УК «Алмаз», управляющая компания вновь сменила название, вправе не включать квадратные метры магазина в отапливаемую площадь дома. В ведомстве сослались на постановление Конституционного суда РФ от 20 декабря 2018 года, которое разрешает собственникам использовать иные способы обогрева помещения и отказаться от общей системы теплоснабжения, что и произошло в данном случае.

«Владелец бывшего магазина не брал разрешения на переустройство системы отопления и его ввод. А если все кинуться самовольно переделывать отопление, что будет с домом? Можно по годам отследить, что с тех пор, как были демонтированы батареи общий объем потребляемого тепла в доме не изменился», – рассказал Валентин Ханович.

Жильцы готовят новое обращение на этот раз в прокуратуру Алтайского края.