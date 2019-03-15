Свистать всех наверх: АлтГУ начинает поиск кандидатов в ректоры вуза

Новости 15.03.2019 13:40 1174

Министерство науки и высшего образования России запустило процедуру выборов нового ректора АлтГУ. Приказ о начале приема документов на соискание этой должности подписал министр Михаил Котюков.

Пока официально о старте кампании на сайте вуза не сообщается. Конференция по выборам ректора может пройти в первой половине июня. Прием документов от кандидатов скорее всего начнется на следующей неделе. Как следует из приказа Минобра, аттестация кандидатов должна пройти с 15 по 19 апреля. 17 мая все претенденты пройдут собеседование в Москве.

Известно, что кандидат на должность ректора АлтГУ должен быть гражданином РФ, иметь ученую степень и ученое звание, опыт научно-педагогической работы не менее 10 лет, опыт руководства учебными или научными учреждениями, организациями или подразделениями вуза не менее пяти лет.

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Напомним, 25 сентября 2018 года прежний ректор Сергей Землюков избран президентом вуза. Врио ректора АлтГУ стал директор офиса проектного управления Сергей Бочаров. Известно, что всего на должность врио рассматривались три кандидатуры. Две из них были отвергнуты федеральным Минобром.

Отметим, что последний раз выборы ректора в АлтГУ прошли в конце марта 2016 года. Тогда руководителем вуза был избран действующий на тот момент ректор Сергей Землюков. С ним конкурировал только проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин, которого многие наблюдатели открыто называли «спарринг-партнером».

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Вполне возможно, на ключевую должность в 2019 году будут претендовать люди со стороны – например, чиновники. Главным кандидатом станет, скорее всего, и.о. ректора Сергей Бочаров. Не исключено, что амбиции проявит кто-то из ныне действующих деканов и заведующих кафедрой, например, возглавляющий кафедру археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин. Последний в интервью «Политсибру» ранее рассказывал, что может принять участие в выборах, если его поддержит коллектив вуза.