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Супружеская пара погибла в огне на Алтае

Новости
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СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели при пожаре двух жителей Благовещенского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 15 марта 2019 года произошло возгорание частного жилого дома в селе Преградинка Благовещенского района. В результате пожара погибли 51-летний мужчина и его 58-летняя супруга. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления. 

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Пострадавших нет

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Приморский репортер

#Алтайский край #пожар