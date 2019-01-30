Супружеская пара погибла в огне на Алтае

Новости 15.03.2019 13:04 487

СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели при пожаре двух жителей Благовещенского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 15 марта 2019 года произошло возгорание частного жилого дома в селе Преградинка Благовещенского района. В результате пожара погибли 51-летний мужчина и его 58-летняя супруга. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.