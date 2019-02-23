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Принесшие в жертву верблюдов иркутские шаманы заплатили штраф

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Ангарская религиозная организация шаманов, которая в январе провела обряд с сожжением пяти верблюдов, заплатила штраф в 3 тысячи рублей за то, что не оформила ветеринарные документы при перевозе животных из Бурятии в Иркутскую область. Об этом сообщил ТАСС руководитель организации Артур Цыбиков.

«Штраф, который нам выставил Россельхознадзор, мы оплатили. Он был за то, что мы без согласования с ветеринарной службой привезли верблюдов из Бурятии, где купили их у фермеров. Штраф был 3 тысячи рублей», - рассказал Цыбиков.

По его словам, ветеринарная служба Бурятии должна была взять анализы у верблюдов, убедиться, что животные не инфицированы, и после этого дать разрешение на транспортировку в другой регион, но поскольку верблюды нужны были в кратчайшие сроки, как только их нашли, «срочно привезли, не предупредив ветеринарную службу».

Ранее полиция Ангарска не стала возбуждать уголовное дело за жестокое обращение с животными по факту жертвоприношения верблюдов. Она не нашла в инциденте состава преступления, так как животных перед сожжением умертвили. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту ритуала.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Амурская правда