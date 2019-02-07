ОНФ призвал власти Алтайского края разобраться с вывозом мусора в Бийском районе

Новости 15.03.2019 12:37 603

На горячую линию ОНФ по «мусорной реформе» обратились жители поселка Чуйский Бийского района края с жалобой на регионального оператора ТКО – «Спецобслуживание – Центральное». По мнению сельчан, оператор не вывозит мусор из многоквартирных домов и пытается навязать сомнительные услуги. Активисты ОНФ направили обращение в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона с просьбой проконтролировать ситуацию.

«До начала «мусорной реформы» жильцы собирали отходы в пакеты, которые вывозил на свалку предприниматель. Все были довольны, но ситуация изменилась. С начала 2019 года пришедший на смену предпринимателю региональный оператор не выполняет свои обязанности. Жители сравнивают ситуацию в поселке Чуйский с апокалипсисом. Они по-прежнему собирают мусор в пакеты. Но поскольку за мусором никто не приезжает, каждый справляется, как может», - сообщили в пресс-службе ОНФ.

В ответ на жалобы оператор предлагает жильцам обзавестись бочками для сбора отходов. Это 33 бочки, по одной на каждую квартиру. Запирать их на ключ будет запрещено. Жильцов предупредили, что вывоз мусора будет осуществляться не чаще одного раза в две недели, даже летом. Люди опасаются, что мусор из переполненных бочек будет разлетаться по улицам и разноситься по местности собаками.

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В договоре, который предлагает заключить ООО «Спецобслуживание - Центральное», указано, что плата за вывоз отходов составит 303 рублей 61 копейку с домовладения. Однако для этого оператора на 2019 год установлен тариф 36 рублей 74 копейки в месяц на одного человека. ОНФ просит власти региона призвать оператора к порядку.

«Жители Бийска и Бийского района чаще других в регионе обращаются на горячую линию ОНФ. На данный момент оттуда поступило 60 звонков, всего в Алтайском крае 148 обращений. В основном люди жалуются, что организованный бестарный способ сбора отходов крайне неудобен и зачастую приводит к захламлению улиц. Много звонков от людей, живущих в домах с печным отоплением. Они не знают, как утилизировать золу, которая не относится к твердым коммунальным отходам. Для региона, где 70% площади занимают сельские территории и за год в них образуется около 75 тысяч тонн золы, это острая проблема», - рассказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков.