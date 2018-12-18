Стала известна дата первого судебного заседания по делу о смертельном ДТП в Барнауле

20 марта в Барнауле пройдет первое судебное заседание по делу Александра Руденко. Оно пройдет в Центральном районном суде города.
Напомним, в результате действий подсудимого в ДТП, которое произошло 15 октября прошлого года на проспекте Ленина, погибли женщина и два ребенка трех и пяти лет, а также тяжело пострадали двое мужчин.
Сейчас он содержится в СИЗО
Руденко может грозить до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Заседание проведет судья Максим Рыжков. Защищать Александра Руденко в суде будет уже известный по аналогичному делу в Барнауле адвокат Александр Марченко.
Сейчас он содержится в СИЗО