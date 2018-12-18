Стала известна дата первого судебного заседания по делу о смертельном ДТП в Барнауле

Новости 15.03.2019 12:02 386

20 марта в Барнауле пройдет первое судебное заседание по делу Александра Руденко. Оно пройдет в Центральном районном суде города.

Напомним, в результате действий подсудимого в ДТП, которое произошло 15 октября прошлого года на проспекте Ленина, погибли женщина и два ребенка трех и пяти лет, а также тяжело пострадали двое мужчин.

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Известно, что обвиняемый Александр Руденко – генеральный директор и один из соучредителей ООО «Алтайская энергетическая компания». В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Руденко может грозить до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Заседание проведет судья Максим Рыжков. Защищать Александра Руденко в суде будет уже известный по аналогичному делу в Барнауле адвокат Александр Марченко.