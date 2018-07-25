Долги алтайских муниципалитетов за поствыборный период выросли до 0,5 млрд рублей

Новости 15.03.2019 11:05 630

На 1 марта задолженность муниципалитетов Алтайского края увеличилась до 481 млн рублей. Эта сумма сформировалась с октября 2017 года, когда край "простил" все долги мунобразованиям. Об этом шла речь на заседании совета по взаимодействию АКЗС с парламентами муниципальных образований, сообщает офсайт Заксобрания.

По словам замминистра финансов региона Зинаиды Метревели, у муниципалитетов большие долги по коммунальным услугам. Кроме того, как уточнил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, долги за уголь составляют порядка 700 миллионов рублей, за электроэнергию - около 400 миллионов рублей, за газ - около 300-350 миллионов рублей.

Между тем председатель АКЗС Александр Романенко напомнил о решении, принятом в 2017 году.

«Сразу 2 миллиарда 700 миллионов рублей выделили на погашение долгов, накопленных муниципальными образованиями: перед бюджетом, перед кредитными организациями, перед поставщиками угля и так далее. Это было сделано сразу после муниципальных выборов. Новые представительные органы, новые главы получили посыл, чтобы начать все с чистого листа. Но, к сожалению, долги в ряде муниципальных образований опять начали расти», - сказал спикер краевого парламента.

На начало 2019 года задолженность есть в 41 городе и районе Алтайского края, еще 28 территорий не имеют задолженности. В трех районах края задолженность погашена полностью в 2018 году, еще в трех она составляет менее 100 тысяч рублей.

«К сожалению, в шести районах и двух городах задолженность приросла, а в одном районе появилась на 1 января 2019 года. В 12 территориях задолженность составила свыше 10 миллионов рублей, на них приходится 70 процентов общей заложенности, 304 миллиона рублей», - сказала Зинаида Метревели.

Заместитель министра финансов региона также представила информацию о том, как менялась структура задолженности в эти два года и каково ее актуальное состояние. По словам замминистра, объем кредиторской задолженности на 1 января 2019 года составил 433 миллиона рублей. Он снизился на 117 миллионов рублей или на 21 процент к уровню 1 января 2018 года.