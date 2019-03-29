В Барнауле прошел семинар по профилактике ВИЧ-инфекции

Новости 15.03.2019 11:39 497

Достоверным источником информации по проблеме ВИЧ-инфекции являются педагоги, которые не только должны владеть глубокой и чёткой информацией о различных аспектах ВИЧ/СПИДа, но и уметь донести эту информацию до подростков и молодежи. Поэтому, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» (АКИПКРО) в программу переподготовки педагогов включает вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и предотвращения дискриминации обучающихся и работников образовательных учреждений, живущих с ВИЧ.

5 марта текущего года завотделом профилактики КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» Мария Егорова провела семинарское занятие по профилактике ВИЧ-инфекции для педагогов, проходящих повышение квалификации на базе АКИПКРО. Была предоставлена базовая информация по ВИЧ-инфекции, информация об основных тенденциях развития эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции в Алтайском крае, о воздействии ВИЧ на иммунную систему человека, вопросы стигматизации и дискриминации больных ВИЧ-инфекцией. При проведении семинара были использованы интерактивные методы обучения, продемонстрированы тематические фильмы: «О ВИЧ», «Правильные решения».

В завершении была предоставлена контактная информация о работе Информационного телефона по вопросам ВИЧ/СПИДа и материалы по профилактике ВИЧ-инфекции на бумажных и электронных носителях.В семинарском занятии приняли участие 21 человек из разных районов и городов края.