Экс-губернатор Аман Тулеев проиграл дело о клевете

Новости 15.03.2019 10:43 390

Кемеровский облсуд отклонил апелляционную жалобу экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева на решение суда первой инстанции, признавшего его виновным в распространении недостоверных сведений в отношении бывшего главы Промышленновского района области Алексея Шмидта в 2015 году, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

Судебная коллегия оставила в силе постановление Центрального райсуда о признании не соответствующей действительности сказанную Аманом Тулеевым на приеме в честь Дня медработника фразу «ну уволили там главу района за воровство, за хищение» и взыскании с него 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Представитель господина Тулеева просила суд принять новое решения, объясняя это тем, что в сказанной Аманом Тулеевым фразе не было упоминания ни района, ни фамилии главы, ни того, что именно Алексей Шмидт совершил названные деяния.

Представитель Алексея Шмидта заметила, что в начале выступления Амана Тулеева прозвучали его слова: «Недавно мы разбирали Промышленновский район», из чего было понятно, о каком районе и каком главе речь. Она настаивала, что господину Шмидту были причинены нравственные страдания и просила суд повысить сумму компенсации морального вреда.

Коллегия судей отклонила жалобу Амана Тулеева и оставила решение суда первой инстанции без изменения. Кроме компенсации морального вреда, суд постановил взыскать с экс-главы Кузбасса 30 тыс. руб. за проведение лингвистической экспертизы и судебные расходы в размере 8,1 тыс. руб., всего 188,1 тыс. руб. Также Амана Тулеева обязали опубликовать опровержения в газетах «Эхо» и «Кузбасс».

Отметим, в Центральном райсуде Кемерово начато еще одно разбирательство по иску к Аману Тулееву о защите чести, достоинства и деловой репутации в размере 7 млн руб.