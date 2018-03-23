Главу Рубцовска могут отстранить от должности

Новости 15.03.2019 9:50 557

Суд признал неудовлетворительной работу главы города Рубцовска Дмитрия Фельдмана, сообщает телеканал «Наши новости».

Причиной стали массовые жалобы горожан на работу сферы ЖКХ и благоустройства. Все это привело к тому, что народные избранники посчитали работу администрации и в частности, самого Фельдмана неэффективной. Глава в свою очередь пытался оспорить их решение в суде, посчитав его необоснованным. Однако суд принял сторону горсовета, не удовлетворив требования Фельдмана. Отметим, что в ближайшее время депутатам вновь предстоит оценить работу главы города уже за 2018 год.

Напомним, Дмитрий Федльдман возглавляет Рубцовск с 16 февраля 2017 года, до этого он работал заместителем главы администрации города. В марте 2018 года депутаты горсовета не приняли отчёт главы города: не поддержали документ коммунисты и часть единороссов. В 2019-м ситуация с отчетом может повториться. По федеральному закону, если отчёт не принят два раза, это влечёт за собой отставку градоначальника.