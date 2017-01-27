Рубцовчанин обругал росгвардцейца и получил «трудотерапию»

Новости 15.03.2019 9:15 346

Житель Рубцовска оскорбил сотрудника войск национальной гвардии. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Мужчина веселился в одном из пивных баров города, на замечания официантов не реагировал, мешал другим посетителям, вел себя агрессивно и вызывающе. На место прибыл экипаж сотрудников войск национальной гвардии. Один из них предложил мужчине проехать для разбирательства в отдел полиции. Тот стал нецензурно выражаться в адрес росгвардейца.

Приговором мирового судьи Рубцовска мужчина был признан виновным в публичном оскорблении представителя власти и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства. Не согласившись с решением суда, адвокат осужденного обратился в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, в которой просил оправдать дебошира. Апелляционной инстанцией доводы жалобы признаны необоснованными, а приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.