Российские ученые рассказали о пользе меда в исследовании Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории.
Химический состав меда непостоянен и зависит от источника сбора нектара, района произрастания нектарных растений, времени сбора, зрелости меда, породы пчел, погодных и климатических условий и пр.
Например, липовый мед характеризуется высоким содержанием мальтозы (5,0-7,0%), средним или низким содержанием фруктозы (32,8-41,5%), средним или высоким содержанием глюкозы (51,0-55,0%). В полностью созревшем липовом меде практически отсутствует сахароза, отношение альфа-глюкоза/бета-глюкоза около 1,0; отношение фруктоза/ глюкоза ниже 0,8; степень сладости составляет менее 113 единиц по отношению к сахарозе.
ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» имеет соответствующую аккредитацию на выполнение исследований видовой принадлежности меда, показатели качества и безопасности.