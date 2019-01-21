От 20 до 25 территорий в Алтайском крае могут пострадать от паводка

Новости 15.03.2019 8:45 770

Паводок в Алтайском крае начнется в начале апреля. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко во время противопаводковых учений, сообщает официальный сайт региона.

По словам чиновника, в 2019 году от 20 до 25 территорий, расположенных ближе к Казахстану, Горному Алтаю, в гористой или степной местности, в понижениях рельефа местности, могут пострадать от явлений, связанных как с таянием снега, так и возможными осадками.

«По прогнозам на сегодняшней день, в этом году интенсивное таяние, требующее особого контроля ситуации, должно начаться в начале апреля», - сказал Степаненко.

Зампредседателя правительства края напомнил: в прошлом году более 32 тысячам жителей региона потребовалась помощь, на что из резервного фонда правительства РФ выделили более 670 миллионов рублей.

«Оказание помощи этой суммой не ограничено, мы ожидаем поступления средств. Иными словами, если будет возможность получить федеральные средства, мы будем ее использовать», - отметил Игорь Степаненко.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Алтайскому Александр Макаров, подготовка к паводку в этом году шла в два этапа.

«Вначале проводили организационно-технические мероприятия, чтобы все муниципалитеты именно с технической стороны подготовились к паводку. Это расчистка ливневых канализация, проведение берегоукрепительных и других работ, включая распиловку и чернение льда. Второй этап - это готовность группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в нестандартной ситуации. В сегодняшние командно-штабные учения вовлечена не только группировка в столице региона, но и весь край, все оперативные группы, силы и средства, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы оценили их готовность к работе. Могу твердо говорить, что силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края, а также муниципалитетов региона к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы», - почеркнул Макаров.

Спикер подчеркнул, что все подразделения МЧС и краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» готовы прийти на помощь. Кроме того, в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю создана аэромобильная группировка, которая в течение порядка двух часов готова выдвинуться в любую точку края для оказания помощи. Входящие в эту группировку специалисты объединены в аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные бригады численностью 12 человек. Они полностью экипированы и оснащены необходимым оборудованием, средствами связи, защиты и транспортировки.

По данным Макарова, в Алтайском крае общая группировка сил, готовых прийти на помощь, составляет около восьми тысяч человек - это спасатели, полицейские, сотрудники Минздрава и Минстроя региона, а также других структур.

Во время учений в поселке Затон развернули подвижные пункты управления Губернатора края и Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, аэромобильную группировку МЧС, силы функциональной и территориальной подсистем РСЧС. Спасатели отрабатывали профилактические противопаводковые мероприятия, действия в условиях чрезвычайной ситуации, оказание помощи населению, попавшему в зону подтопления. Также прошел смотр готовности сил и средств звеньев Алтайской ТП РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации.