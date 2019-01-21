Паводок в Алтайском крае начнется в начале апреля. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко во время противопаводковых учений, сообщает официальный сайт региона.
По словам чиновника, в 2019 году от 20 до 25 территорий, расположенных ближе к Казахстану, Горному Алтаю, в гористой или степной местности, в понижениях рельефа местности, могут пострадать от явлений, связанных как с таянием снега, так и возможными осадками.
«По прогнозам на сегодняшней день, в этом году интенсивное таяние, требующее особого контроля ситуации, должно начаться в начале апреля», - сказал Степаненко.
Зампредседателя правительства края напомнил: в прошлом году более 32 тысячам жителей региона потребовалась помощь, на что из резервного фонда правительства РФ выделили более 670 миллионов рублей.
«Оказание помощи этой суммой не ограничено, мы ожидаем поступления средств. Иными словами, если будет возможность получить федеральные средства, мы будем ее использовать», - отметил Игорь Степаненко.
Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Алтайскому Александр Макаров, подготовка к паводку в этом году шла в два этапа.
«Вначале проводили организационно-технические мероприятия, чтобы все муниципалитеты именно с технической стороны подготовились к паводку. Это расчистка ливневых канализация, проведение берегоукрепительных и других работ, включая распиловку и чернение льда. Второй этап - это готовность группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в нестандартной ситуации. В сегодняшние командно-штабные учения вовлечена не только группировка в столице региона, но и весь край, все оперативные группы, силы и средства, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы оценили их готовность к работе. Могу твердо говорить, что силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края, а также муниципалитетов региона к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы», - почеркнул Макаров.
По данным Макарова, в Алтайском крае общая группировка сил, готовых прийти на помощь, составляет около восьми тысяч человек - это спасатели, полицейские, сотрудники Минздрава и Минстроя региона, а также других структур.
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