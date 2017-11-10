«Слова искажены»: алтайский думец принес извинения больным диабетом за фразу «о похудении»

Новости 14.03.2019 18:10 591

На своей личной странице в Facebook депутат Государственной Думы Николай Герасименко прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его фразы о больных диабетом. Ранее в СМИ и социальных сетях депутата раскритиковали за реплику в Госдуме, где Герасименко в ходе заседания заявил, что похудение эффективнее при лечении диабета, чем лекарства. Дискуссия возникла после того, что алтайский думец высказался против законопроекта о поддержке больных диабетом, внесенным фракцией «Справедливая Россия».

«Я знаю нескольких депутатов нашей Госдумы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограммов и перестали принимать инсулин», — сказал депутат.

Депутат Госдумы, эсер Федот Тумусов прокомментировал эти слова в Facebook. Он упрекнул Герасименко в неуважении к чувствам больных и пояснил: принятых правительством мер по обеспечению россиян с диабетом инсулином недостаточно, нужна профилактика и комплексная поддержка: медицинская, социальная и экономическая.

«Я, честно говоря, в шоке. С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть — и все у них будет хорошо. То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют — и инсулин не понадобится», — возмутился Тумусов.

Отец ребенка с диабетом в Барнауле добился бесплатных расходников через суд Новости 10.11.2017 18:35 382

Вечером 14 марта Николай Герасименко опубликовал на тему дискуссии развернутый пост в Facebook, где попытался объяснить свои слова и ответить оппонентам. Они, по словам депутата, исказили смысл его высказывания.

«Сожалею, что мои слова о важности профилактики заболевания вырвали из общего контекста выступления. Я никогда и нигде не говорил о подмене лечения инсулинозависимых больных советами вести здоровый образ жизни. В дискуссии о причинах роста количества больных сахарным диабетом в мире и России отмечается, что основной причиной этого является избыточное питание с высоким содержанием сахара и жиров. И рост начался в 90-х годах, когда в России активно открывались сети быстрого питания, «Макдональдс», другие. В продаже появились фастфуды, сладкие газированные напитки - Pepsi, Cola, батончики «Сникерс». Это спровоцировало рост заболеваемости сахарным диабетом II группы. I группа (инсулинозависимая) является как правило врожденной или связанной с болезнями поджелудочной железы, когда она не может вырабатывать инсулин. И здесь лечение идет только инсулином. Все эндокринологи рекомендуют лицам с повышенным уровнем сахара в крови, сахарным диабетом прежде всего вести здоровый образ жизни. Безусловно, это не касается тех случаев диабета, когда необходима медикаментозная помощь, введение инсулина или таблетированное сахара-снижающих препаратов», - написал Николай Герасименко.

Проблему нехватки лекарств для диабетиков признали в алтайском Минздраве Новости 14.12.2017 17:59 492

Он напомнил Тумусову, что оппонент сам в докладе отметил в качестве основной причины роста заболеваемости сахарным диабетом «сидячий образ жизни и ожирение».