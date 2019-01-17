Республика Алтай вошла в Топ-5 малонаселенных регионов России

Новости 14.03.2019 17:50 353

Республика Алтай вошла в пятерку самых малонаселенных регионов России, сообщают «Новости Горного Алтая». Это следует из данных, опубликованных Росстатом, где дана предварительная оценка численности населения в Российской Федерации на 1 января 2019 года и в целом за 2018 год,

Численность населения Республики Алтай, по данным Росстата, составила 218 858 человек. Население региона увеличивается: в прошлом году цифра составляла 218 063 человека. В то же время, как сегодня отметил ряд изданий, Республика Алтай вошла в пятерку субъектов Федерации, где количество жителей является наименьшим. По количеству населения республика обгоняет только Еврейскую автономную область (159 995 человек), Магаданскую область (141 033), Чукотский автономный округ (49 222) и Ненецкий автономный округ (43 792).