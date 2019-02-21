О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного жилья для детей-сирот в барнаульском посёлке

Новости
365
0

Алтайский СУСК возбудил уголовное дело по факту предоставления непригодного для проживания жилья детей-сирот и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали следователи, весной 2018 года «Региональное жилищное управление» и индивидуальный предприниматель заключили контракт на сумму более 26 млн рублей. Предприниматель должен был предоставить в государственную собственность жилые помещения в доме, расположенном в барнаульском поселке Центральный.
Известный барнаульский оппозиционер причастен к скандалу вокруг жилья для детей-сирот?

Известный барнаульский оппозиционер причастен к скандалу вокруг жилья для детей-сирот?

Новости

Виктор Рау ранее приобрел и достроил здание в поселке Центральный

2163

Через полгода по актам приема-передачи данные жилые помещения были приняты сотрудниками «РЖУ» в госсобственность, а затем переданы по договорам найма для проживания детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Однако квартиры, предоставленные жильцам, оказались непригодными для проживания – из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Виктор Рау опроверг свою причастность к скандалу вокруг жилья для детей-сирот в Барнауле

Виктор Рау опроверг свою причастность к скандалу вокруг жилья для детей-сирот в Барнауле

Новости

Известный борец за справедливость отрицает, что когда-либо имел отношению к жилью

1289

Автор: Политсиб.ру

Фото: Сергей Стариков

#СУСК #Алтайский край