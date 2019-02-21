Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного жилья для детей-сирот в барнаульском посёлке

Алтайский СУСК возбудил уголовное дело по факту предоставления непригодного для проживания жилья детей-сирот и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, сообщает пресс-служба ведомства.
Виктор Рау ранее приобрел и достроил здание в поселке Центральный
Через полгода по актам приема-передачи данные жилые помещения были приняты сотрудниками «РЖУ» в госсобственность, а затем переданы по договорам найма для проживания детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Однако квартиры, предоставленные жильцам, оказались непригодными для проживания – из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью.
В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
Известный борец за справедливость отрицает, что когда-либо имел отношению к жилью