Следком возбудил уголовное дело из-за некачественного жилья для детей-сирот в барнаульском посёлке

Новости 14.03.2019 17:21 365

Алтайский СУСК возбудил уголовное дело по факту предоставления непригодного для проживания жилья детей-сирот и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали следователи, весной 2018 года «Региональное жилищное управление» и индивидуальный предприниматель заключили контракт на сумму более 26 млн рублей. Предприниматель должен был предоставить в государственную собственность жилые помещения в доме, расположенном в барнаульском поселке Центральный.

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Через полгода по актам приема-передачи данные жилые помещения были приняты сотрудниками «РЖУ» в госсобственность, а затем переданы по договорам найма для проживания детям-сиротам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Однако квартиры, предоставленные жильцам, оказались непригодными для проживания – из-за низкой температуры и сырости они покрылись плесенью.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.