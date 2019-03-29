АлтГПУ предлагает школьникам провести каникулы с пользой

Новости 14.03.2019 18:49 376

30 марта в 11 часов Алтайский государственный педагогический университет приглашает выпускников школ и их родителей на день открытых дверей.

На встрече можно узнать самую актуальную информацию о поступлении, баллах за индивидуальные достижения и особенностях приемной кампании 2019 года, а также о эксклюзивных направлениях подготовки, условиях целевого набора и внутренних экзаменах. Факультеты и институты вуза расскажут самое интересное о себе в форме увлекательных интерактивов.

Для выпускников пройдет бесплатная консультация по подготовке к ЕГЭ по обществознанию с экспертом федеральной предметной комиссии, председателем предметной комиссии по обществознанию Алтайского края Татьяной Анатольевной Бочаровой. Состоится консультация по подготовке к ЕГЭ по математике.

В дни весенних каникул педагогический университет приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ по школьным предметам: русский язык, математика, литература, биология, история, обществознание, английский язык. Занятия проведут лучшие педагоги университета – кандидаты наук, эксперты ЕГЭ с многолетним опытом. Кроме того, факультеты и институты университета приготовили для школьников специализированные образовательные программы.

Лингвистический институт АлтГПУ приглашает учащихся 9-11 классов на весенние занятия в «Лингвистическую школу профессионального роста». Школа начинает работу с 26 марта (весенние каникулы). Заезд иногородних участников 25 марта.

Лингвистическая школа профессионального роста это: углубление и расширение знаний по английскому языку; сочетание традиционных и инновационных приёмов обучения иностранным языкам; погружение в образовательное пространство педагогического университета.

Исторический факультет приглашает учащихся 9-11-х классов на весеннюю сессию «Школы юного историка». Занятия весенней сессии будут проводиться с 26 по 28 марта. Заезд слушателей в общежитие студенческого городка АлтГПУ с 25 марта.

Институт физико-математического образования АлтГПУ приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в весенней профильной смене «Школы будущего учителя» (ШБУ) с 25 марта по 29 марта. В рамках ШБУ пройдут увлекательные мероприятия, организованные лучшими преподавателями, экспертами ЕГЭ и студентами института физико-математического образования: мастер-классы, тренинги, профессиональные пробы в мастерских, занятия по направлениям физико-математического и технологического профиля.

Филологический факультет приглашает учащихся 11 классов на весеннюю «Школу словесности», которая пройдет с 25 по 30 марта. Весенняя «Школа словесности» ориентирована на подготовку к сдаче ЕГЭ по профилирующим предметам (русский язык, литература, обществознание). В рамках Школы пройдут пробные тестирования по русскому языку, обществознанию, литературе; консультации с опытными преподавателями по вопросам и заданиям ЕГЭ; занятия по подготовке к ЕГЭ по литературе, русскому языку и обществознанию; семинары по теории и истории литературы, русскому языку, культуре речи; литературные гостиные и многое другое.