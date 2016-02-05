Замглавы Барнаула предложил жильцам «подогреть» крыши за свой счёт

Новости 14.03.2019 16:50 439

Крыши барнаульских домов могут оборудовать подогревом за счет жильцов, сообщают «Вести. Алтай». Подобную практику предложил управляющим компаниям края замглавы города Александр Алексеенко во время очередного рейда по уборке снега и наледи с крыш многоэтажных домов. На каждый дом придется потратить примерно по 300 тысяч рублей.

Руководители УК пожаловались чиновнику на сосульки, которые «растут» из-за перепадов температур. Сбить их со всех домов одновременно невозможно, отметил Григорий Бойко, руководитель МУП «УК Смарт», которая обслуживает 130 многоэтажек. Представители УК посетовали: за зиму кровли приходится чистить несколько раз. Работы обходятся в кругленькую сумму – по 6−7 тысяч рублей за одну чистку.

«Выгоднее использовать греющий кабель. Он включается только тогда, когда есть необходимость. Это как теплый пол. В ближайшее время мэрия пригласит руководителей управляющих компаний города, а также представителей предприятий, которые занимаются этими технологиями в Барнауле, чтобы обсудить этот вопрос. Нужно все-таки убедить горожан, что лучше один раз потратиться и сделать всё как надо, чем каждый год, выходя весной из подъезда, думать, упадёт тебе что-нибудь на голову или не упадет», — отметил Александр Алексеенко.

Ранее администрация Барнаула предлагала оплачивать установку электрического обогрева кровли из фонда по капремонту. Однако профильные ведомства идею не поддержали. Поэтому крыши «с подогревом» собственники могут делать только за свой счет. В среднем затраты на один дом составляют порядка 300 тысяч рублей. Срок окупаемости работ – 3−5 лет.