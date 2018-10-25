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Сельские старосты на Алтае вновь претендуют на зарплату из бюджета

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Муниципальные депутаты региона предложили поправки в законодательство о сельских старостах, сообщает пресс-служба алтайского Заксобрания. 14 марта в парламентском центре Алтайского края выступила председатель Первомайского районного Собрания депутатов Юлия Фролова. Она предложила законодательно предусмотреть трудовые отношения старосты с органами местного самоуправления и оплату его труда за счет средств местного бюджета.

По её словам, в районе применялись различные формы материального поощрения старост.

«В 2006 году, благодаря инициативе руководства Первомайского района, удалось формализовать институт старост в штатных расписаниях администраций сельсоветов. Именно в этот момент институт старост пережил бурное, хотя и краткосрочное развитие. До 1 января 2010 года старосты работали в 10 сельсоветах района, их общая численность составляла 17 человек. Кроме того, в трех сельсоветах функции старост выполняли сельские депутаты. Таким образом, период с 2006 по 2010 годы можно считать пиком развития института старост, которым было охвачено более половины населенных пунктов, где введение такого института было возможно», - сказала Юлия Фролова.

После того, как ставки старост в администрациях сельсоветов сократили, интерес к этому посту значительно упал. Старосты работали только в шести сельсоветах района из 18, при этом на оплачиваемой основе работали старосты лишь в двух из них.

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«В 2017 году, во многом благодаря инициативе Алтайского краевого Законодательного Собрания, первый и единственный раз бюджеты сельсоветов Первомайского района, где старосты работали на оплачиваемой основе, получили целевую дотацию на оплату труда старост. Эта дотация была выплачена в четвертом квартале 2017 года, но спустя год в федеральный закон № 131 были внесены изменения, устанавливающие запрет для старосты состоять в каких-либо трудовых отношениях с органами местного самоуправления. Соответствующие изменения в итоге нашли свое отражение и в новом, 2018 года, законе Алтайского края «О старостах сельских населенных пунктов Алтайского края». Органы местного самоуправления Первомайского района негативно оценили изменения, касающиеся института старост как на федеральном законодательном уровне, так и в связи с нормативными правовыми позициями на уровне Алтайского края», -  подчеркнула председатель районного совета.

По словам докладчика, при практическом применении сложность вызывает норма закона о назначении старосты и его досрочном прекращении полномочий представительным органом по представлению схода граждан. Также, сообщила Фролова, чрезмерной является формулировка о назначении старосты «из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта»,   а также ограничительные рамки по сроку полномочий старосты «не менее двух и не более пяти лет».

«Особое недоумение вызывает перенесенная в закон федеральная норма о невозможности старост состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления», - подчеркнула докладчик.

Председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов сказал, что комитет планирует выйти с законодательной инициативой по этому вопросу, предложив изменения в соответствующие положения федерального закона.  Решение  было поддержано советом.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vedom.ru