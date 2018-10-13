Жительницу Заринска осудят за истязание детей

Новости 14.03.2019 15:10 686

СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Заринского района, которая обвиняется в систематическом истязании и избиении детей, сообщает пресс-служба ведомства.

45-летняя жительница Заринского района воспитывала семерых детей, будучи опекуншей. В сентябре 2018 года её воспитанника, 9-летнего мальчика, положили в больницу с переломом ноги. Ногу ему сломала его воспитатель. Следствие установило, что женщина систематически истязала детей: 10-летнюю девочку и 9-летнего мальчика.

После придания огласке фактов насилия все дети были изъяты из семьи, а в отношении опекуна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Кроме того, следственными органами в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входил контроль за семьями с детьми, взятыми под опеку, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).