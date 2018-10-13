Жительницу Заринска осудят за истязание детей

СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Заринского района, которая обвиняется в систематическом истязании и избиении детей, сообщает пресс-служба ведомства.
После придания огласке фактов насилия все дети были изъяты из семьи, а в отношении опекуна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 44-летняя жительница Заринского района жестоко обращалась с подопечными.
Кроме того, следственными органами в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входил контроль за семьями с детьми, взятыми под опеку, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
Остальных детей также со следами побоев изолировали