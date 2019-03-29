Алтайские эсеры предлагают компенсацию за отсутствие места в детском саду

Новости 14.03.2019 14:51 410

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в алтайском Заксобрании внесли законопроект «О компенсации за непредоставление ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет места в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования». Парламентарии предлагают установить компенсацию за непредоставление яслей в размере 5000 рублей ежемесячно семьям, со среднедушевым доходом не выше полутора прожиточных минимумов.

«По данным на 1 февраля, более 5,5 тысяч алтайских детей от полутора до трех лет нуждаются в яслях. Эти семьи оказались в сложных условиях – выплата пособия до полутора лет закончилась, место в яслях так и не предоставлено, в результате один из родителей вынужден отказаться от работы и ухаживать за ребенком либо семья должна оплачивать частный сад или услуги няни, что весьма больно отражается на семейном бюджете. И уж тем более не является той стимулирующей мерой поддержки детства и материнства, о которых говорил глава государства в недавнем послании президента», - рассказали в реготделении партии.

По словам эсеров, ряд регионов страны, например, Архангельская область, Кировская область, Липецкая область, Самарская область, Смоленская область, Ярославская область, Красноярский край, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ нашли возможность принять аналогичную норму закона и изыскать в бюджете средства для реализации этой меры материальной поддержки семей, имеющих детей.

Отметим, накануне в АКЗС состоялось совещание по законопроекту справороссов с участием руководства краевого парламента, профильных комитетов, и трех региональных министерств – минфина, минобра, и минсоца.

«В ходе обсуждения поднятого вопроса, нас пытались заверить, что к 2020 году проблема нехватки мест в яслях в Алтайском крае уже будет решена – для этого выделены серьёзные средства из федерального и краевого бюджетов и начато строительство новых и реконструкция существующих детсадов», – рассказывает руководитель фракции СР Александр Молотов.

К тому же, добавляет эсер, чиновники обязались предоставить подробную «дорожную карту» по реализации озвученных ими обещаний.