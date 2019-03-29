ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млрд рублей

Новости 14.03.2019 14:17 297

Банк ВТБ привлек более 1 млрд рублей средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета. Продукт был успешно внедрен с ноября 2018 года.

ВТБ разработал для физических лиц удобный процесс открытия счета эскроу: клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для которых счета эскроу были интегрированы в текущую схему взаимодействия. Таким образом, переход на новую форму расчетов между застройщиками и дольщиками проходит максимально эффективно.

Использование счетов эскроу для оплаты по договорам участия в долевом строительстве защищает физических лиц – участников долевого строительства: деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, вложения возвращаются дольщикам.