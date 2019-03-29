Центральная ветеринарная лаборатория рассказала о пользе витамина E

В «Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории» проводится определение содержание витамина Е в продуктах и кормах методом ВЭЖХ.
Витамин Е, он же токоферол – жирорастворимый витамин, сильный антиоксидант. Благодаря этому свойству его включают в состав поливитаминов, БАДов и косметических средств.
Витамин Е, как антиоксидант, предупреждает старение и гибель клеток. Играет существенную роль в предотвращении возникновения злокачественных опухолей. Витамин Е универсален, он необходим абсолютно всем тканям организма, благодаря ему защищены кровяные клетки, лучше транспортируется кислород, уменьшается образование тромбов.
Дефицит витамина Е приводит к отрицательным последствиям всего состояния организма. Наступает апатия и слабость, становятся невозможны физические нагрузки. Недостаток влияет на нервную систему, желудочно-кишечный тракт и очень заметен на внешности. Максимальное количество витамина Е содержится в любом из нерафинированных растительных масел (подсолнечном, кукурузном, оливковом), но только с условием применения их в салатах, т.к. при термообработке потеряется основная масса полезных свойств.
Токоферол в натуральном состоянии содержится в орехах, злаках, молоке, яйцах, печени и сливочном масле.