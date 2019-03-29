Центральная ветеринарная лаборатория рассказала о пользе витамина E

Новости 14.03.2019 16:14 333

В «Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории» проводится определение содержание витамина Е в продуктах и кормах методом ВЭЖХ.

Витамин Е, он же токоферол – жирорастворимый витамин, сильный антиоксидант. Благодаря этому свойству его включают в состав поливитаминов, БАДов и косметических средств.

Витамин Е, как антиоксидант, предупреждает старение и гибель клеток. Играет существенную роль в предотвращении возникновения злокачественных опухолей. Витамин Е универсален, он необходим абсолютно всем тканям организма, благодаря ему защищены кровяные клетки, лучше транспортируется кислород, уменьшается образование тромбов.

Также токоферол носит название «витамин размножения», так как он нормализует гормональный фон, компенсирует недостаток эстрогенов, приводящий к проблемам при климаксе, депрессии, а также предотвращает снижение половой функции. Таким образом, данное вещество крайне полезно и для женского здоровья, а также просто необходимо для мужчин.

Дефицит витамина Е приводит к отрицательным последствиям всего состояния организма. Наступает апатия и слабость, становятся невозможны физические нагрузки. Недостаток влияет на нервную систему, желудочно-кишечный тракт и очень заметен на внешности. Максимальное количество витамина Е содержится в любом из нерафинированных растительных масел (подсолнечном, кукурузном, оливковом), но только с условием применения их в салатах, т.к. при термообработке потеряется основная масса полезных свойств.

Токоферол в натуральном состоянии содержится в орехах, злаках, молоке, яйцах, печени и сливочном масле.