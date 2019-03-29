Депутат Госдумы попросила перевозчика разъяснить ситуацию с высадкой ребенка из бийского трамвая

Новости 14.03.2019 13:48 369

Депутат Государственной Думы от Алтайского края, член президиума РО «Единой России» Наталья Кувшинова взяла на контроль ситуацию, описанную в сообществе «Инцидент Бийск» и вызвавшую большой резонанс.

Пользователь социальной сети сообщил, что в Бийске кондуктор высадила 8-летнего ребенка из трамвая за то, что у него не хватило на билет 6 рублей.

«Ситуация, когда малолетний пассажир высаживается из транспорта, не имея возможности рассчитаться за проезд, не единственная. Похожие уже случались в Барнауле и в других городах и регионах страны. Нам необходимо детально в ней разобраться: можно ли было не высаживать ребёнка, не грозила ли ему опасность, время суток, удалённость от дома и др., и определить механизмы урегулирования подобных ситуаций, которые устроят и пассажиров и перевозчиков. В Барнауле мы уже обсудили эту проблему с представителями перевозчиков, властей города и края. Теперь необходимо сделать это в Бийске и других городах», - отметила Наталья Кувшинова.

Напомним, 1 марта, в рамках регионального партийного проекта «Пассажир в приоритете» меры повышения качества пассажирских перевозок обсудили в Барнауле. Поводом открытого совещания стал резонансный случай, во время которого водитель автобуса высадил школьницу на пригородной трассе, когда та пропустила несколько остановок. Тогда участники совещания сошлись во мнении, что складывающуюся ситуацию необходимо решать комплексно - решая вопросов нормотворчества и регламентирования работы пассажирского транспорта, учитывая интересы и пассажиров, и перевозчиков.

По случаю в бийском трамвае Наталья Кувшинова подготовила письмо в адрес руководства транспортного предприятия с просьбой разъяснить данную ситуацию и провести инструктаж для сотрудников предприятия, а также письмо в администрацию города Бийска с предложением провести в городе совещание по вопросам качества пассажирских перевозок.