Депутат Госдумы попросила перевозчика разъяснить ситуацию с высадкой ребенка из бийского трамвая 

Депутат Государственной Думы от Алтайского края, член президиума РО «Единой России» Наталья Кувшинова взяла на контроль ситуацию, описанную в сообществе «Инцидент Бийск» и вызвавшую большой резонанс.
Пользователь социальной сети сообщил, что в Бийске кондуктор высадила 8-летнего ребенка из трамвая за то, что у него не хватило на билет 6 рублей.
«Ситуация, когда малолетний пассажир высаживается из транспорта, не имея возможности рассчитаться за проезд, не единственная. Похожие уже случались в Барнауле и в других городах и регионах страны. Нам необходимо детально в ней разобраться: можно ли было не высаживать ребёнка, не грозила ли ему опасность, время суток, удалённость от дома и др., и определить механизмы урегулирования подобных ситуаций, которые устроят и пассажиров и перевозчиков. В Барнауле мы уже обсудили эту проблему с представителями перевозчиков, властей города и края. Теперь необходимо сделать это в Бийске и других городах», - отметила Наталья Кувшинова.
По случаю в бийском трамвае Наталья Кувшинова подготовила письмо в адрес руководства транспортного предприятия с просьбой разъяснить данную ситуацию и провести инструктаж для сотрудников предприятия, а также письмо в администрацию города Бийска с предложением провести в городе совещание по вопросам качества пассажирских перевозок.