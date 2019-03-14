УФАС при помощи жителей разбирается с БДСМ-рекламой пива

Новости 14.03.2019 13:14 2129

Реклама пива частной пивоварни с изображением женщины с кляпом во рту в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» стала поводом для возбуждения дела со стороны алтайских антимонопольщиков.

Как сказано на сайте УФАС, в управление поступило заявление от частного лица. По мнению гражданина, кляп в виде пряника изображен как оборудование, использующееся в БДСМ-практиках, в связи с чем, реклама содержит насильственную сцену сексуального характера, демонстрирует насилие над женщинами и является непристойной и оскорбительной.

Установлено, что реклама распространяется в соцсетях в открытых группах и доступна широкому кругу лиц. Выявлены признаки нарушения п. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе», запрещающего использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе относительно пола человека.

Для всестороннего рассмотрения возникла необходимость изучить общественное мнение по вопросу оскорбительности данной рекламы. В связи с этим УФАС просит принять участие в опросе на сайте. На момент публикации проголосовавших было 60 человек, из них большинство не видит в такой рекламе ничего оскорбительного. Мнение общественности будет учтено при рассмотрении обстоятельств дела, заверяют антимонопольщики.

Опрос будет проводиться до 18 марта. Заседание комиссии по делу назначено на 20 марта.