Власти могут «выселить» алтайские хостелы из жилых домов

Новости 14.03.2019 12:20 367

6 марта Госдума приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Таким образом, для размещения хостелов – мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

Некоторые хостелы Барнаула могут закрыться после введения нового закона. А в других их владельцы заплатят несколько тысяч рублей за перевод жилого помещения в нежилое и поднимут цены на проживание для своих клиентов, сообщает телеканал «Наши новости».

Алтайские эксперты скептически оценили новый законопроект. По их словам, он недостаточно продуман.

«На мой взгляд, надо было решение принимать наоборот стимулировали предпринимателей выходить из этой области. легализоваться и в честную зарабатывать, тех, кто работал, был зарегистрирован, сейчас удар будет нанесен как раз по ним. и они вынуждены будут закрываться, уходить из своего бизнеса», - считает Юрий Фриц, председатель алтайского союза предпринимателей.

Однако в региональной ассоциации туризма препятствий для барнаульского хостел-бизнеса не видят. Представители отрасли считают, что городе достаточно нежилых помещений под аренду. Так, в Москве под закрытие попадут примерно полторы тысячи мини-отелей. Так что закон жители края ощутят лишь туристами, когда переночевать подешевле в столице будет негде.

«Большинство туристов выбирают бюджетные средства размещения – хостелы или мини-гостиницы, которых много находится в центре города и именно в жилых помещениях. поэтому, конечно, повышение цен на эти объекты размещения негативным образом скажется на спрос», - считает Евгения Беспалова, представитель правления Алтайской региональной ассоциации туризма.